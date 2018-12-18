Глава СБР рассказал об итогах встречи с комиссией IBU

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал об итогах встречи с комиссией Международного союза биатлонистов (IBU), на котором обсуждалось восстановление российской организации в правах.

«Некоторые пункты с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) мы уже начали выполнять, по соглашению между СБР и РУСАДА, что касается тестирования спортсменов. До восстановления СБР в правах еще рано говорить, мы надеемся на плодотворную работу группы, которая к сентябрю должна представить отчет о том, выполнены ли критерии. Дорожная карта будет согласована в середине января, возможно, уже на этапе Кубка мира в Оберхофе 10-13 января, уже после этого она будет обсуждена на исполкоме IBU в конце января», — цитирует Драчева ТАСС.

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«К работе подключились юристы Олимпийского комитета России (ОКР), Минспорта, руководители РУСАДА. Все десять человек обсуждали каждый из 12 пунктов, по этим пунктам будет дорожная карта. Все 12 пунктов мы сразу выполнить не сможем, там много работы, которую мы будем выполнять, она не может быть полностью выполнена к январю», — добавил Драчев.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания IBU по восстановлению СБР в правах.