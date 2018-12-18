Макгрегор намекнул на возвращение в 2019 году

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор опубликовал любопытную запись в своем инстаграме, сообщает «Советский спорт».

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионате (UFC) дал понять, что намерен провести следующий бой в 2019 году.

«Я запущу ракеты в 19-м», — написал ирландец под фотографиями с тренировки.

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В своем крайнем поединке Макгрегор самбишеном уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Ранее сообщалось, что российский актер Михаил Пореченков назвал Макгрегора «петухом».