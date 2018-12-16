Олимпийский чемпион назвал причину неудачи сборной России в Австрии
Член правления Союза биатлонистов России (СБР) двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал причину неудачи сборной России в мужской эстафете в австрийском Хохфильцене, передает ТАСС.
Сборная России в составе Матвея Елисеева, Эдуарда Латыпова, Дмитрия Малышко и Александра Логинова стала пятой.
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«Не получилось самое главное — нельзя на что-то претендовать с таким количеством дополнительных патронов. К сожалению, после этого на что-то рассчитывать не приходится. Малышко странно стрелял стоя, хотя это его стрельба. Саша Логинов удивил, нельзя столько патронов стрелять.
Но, в общем-то, нельзя сказать, что все плохо», — заключил Васильев.
Ранее сообщалось, что сборная России стала пятой в эстафете на Кубке мира.