Олимпийский чемпион назвал причину неудачи сборной России в Австрии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/241/12087241/RIAN_5724487.HR-pic905-895x505-40375.jpg">

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал причину неудачи сборной России в мужской эстафете в австрийском Хохфильцене, передает ТАСС.

Сборная России в составе Матвея Елисеева, Эдуарда Латыпова, Дмитрия Малышко и Александра Логинова стала пятой.

Реклама

«Не получилось самое главное — нельзя на что-то претендовать с таким количеством дополнительных патронов. К сожалению, после этого на что-то рассчитывать не приходится. Малышко странно стрелял стоя, хотя это его стрельба. Саша Логинов удивил, нельзя столько патронов стрелять.

Но, в общем-то, нельзя сказать, что все плохо», — заключил Васильев.

Ранее сообщалось, что сборная России стала пятой в эстафете на Кубке мира.