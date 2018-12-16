Женская сборная России стала четвертой в эстафете в Хохфильцене

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Женская сборная России заняла четвертое место на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщает «Советский спорт».

Евгения Павлова допустила один промах и передала эстафету седьмой с отставанием в 21,5 секунды, Екатерина Юрлова-Перхт промахнулась дважды, но подняла сборную России на четвертое место (+ 21,9), Валерия Васнецова добавила три промаха и завершила свой этап пятой (+ 40,5), а отстрелявшая чисто Ирина Старых смогла вытянуть команду на четвертое место, но догнать лидеров гонки не смогла.

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Победу одержала команда Италии, серебро у Швеции, бронзу завоевали француженки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Кубок мира. 2-й этап. Хохфильцен (Австрия)

Женщины. Эстафета. 4×6 км

1. Италия — 1:10,32,7 (0 штрафных кругов + 3 дополнительных патрона)

2. Швеция — + 8,4 (0+8)

3. Франция — + 11,8 (0+9)

4. Россия — + 47,2 (0+6)

Этап Кубка мира в Хохфильцене завершится 16 декабря мужской эстафетой.

Ранее союз биатлонистов России отстранил Бабикова от этапов Кубка мира.