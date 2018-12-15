Российский биатлонист отказался от участия в эстафете на этапе КМ

Российский биатлонист Антон Бабиков ответил отказом на приглашение выступить в завтрашней мужской эстафете на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, передает «Советский спорт».

Об этом сообщил глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев в комментариях в своем инстаграме.

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«Бабиков отказался переезжать», — написал Драчев.

Таким образом, в составе сборной России в воскресной мужской эстафете в Хохфильцене выступят Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Бабиков начал нынешний сезон в Кубке IBU. На данный момент он возглавляет общий зачет турнира.

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