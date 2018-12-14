Защитник «Реала» высказался об отсутствии Роналду в команде

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Защитник «Реала» Марсело высказался о том, как влияет отсутствие нападающего Криштиану Роналду на команду, передает «Советский спорт».

Роналду перешел из мадридской команды в туринский «Ювентус» в летнее трансферное окно 2018 года.

«Роналду — это не только мой бывший партнер по команде, но еще и мой друг, как и Серхио Рамос или Лука Модрич. Очевидно, что если лучший игрок мира переходит в другую команду, то вам будет его не хватать. Но я не хочу говорить, что у нас на какой-то позиции играют не лучшие игроки. Любая команда хотела бы, чтобы за нее играл Криштиану, но «Реал» продолжит оставаться «Реалом» вне зависимости от того, какие игроки уйдут или придут.

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Что касается текущего сезона — еще даже не февраль. Важные матчи, влияющие на итоговые результаты, начнутся только через три месяца. Нельзя делать выводы, исходя из того, как команда играет в сентябре. Оценивать сезон на данной стадии — это глупо. Скоро нам предстоит сыграть в клубном чемпионате мира. Мы хотим его выиграть. Мы хотим выиграть каждый турнир, в котором участвуем», — приводит слова Марсело Club del Deportista.

Ранее СМИ сообщали, что Роналду получит два года условно.