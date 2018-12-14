Адвокат выступила за немедленное освобождение Кокорина и Мамаева
Татьяна Стукалова, адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, считает, что ее подзащитных, а также полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, должны немедленно освободить из-под стражи, сообщает «Советский спорт».
Юрист сослалась на заключения судебно-медицинских экспертов.
«Сегодня защите Кокориных предъявлены заключения судебно-медицинских экспертов, содержание которых раскрыть я не имею возможности, но не могу не сообщить, что результаты этих заключений указывают на необходимость немедленного освобождения из-под стражи братьев Кокориных и других обвиняемых по этому делу. Выражаем надежду на объективность и добросовестность следователя, который должен проявить инициативу и предоставить суду выводы судебно-медицинских экспертов. Александр Кокорин просил передать всем, кто его поддерживает, слова благодарности», — написала Стукалова в своем инстаграме.
Мамаев и братья Кокорины находятся под стражей с октября 2018 года. Они обвиняются в нанесении побоев и хулиганстве.
Ранее сообщалось, что адвокат Мамаева уверен в надуманности обвинения в хулиганстве.
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Сегодня защите Кокориных предъявлены заключения судебно-медицинских экспертов, содержание которых раскрыть я не имею возможности, но не могу не сообщить, что результаты этих заключений указывают на необходимость немедленного освобождения из-под стражи братьев Кокориных и других обвиняемых по этому делу. Возникает один вопрос, каким образом эти заключения могут быть предъявлены суду 18 декабря? Поскольку защите копии указанных заключений не предоставлялись, а на дату вынесения решения суда первой инстанции данные экспертизы еще не были готовы. Выражаем надежду на объективность и добросовестность следователя, который должен проявить инициативу и предоставить суду выводы судебно-медицинских экспертов. Если этого не произойдет, как случилось в суде первой инстанции с видеоматериалами, то это будет свидетельствовать об умышленном незаконном удержании под стражей обвиняемых. Александр Кокорин просил передать всем, кто его поддерживает, слова благодарности. @kokorin9 @kokorin7 #кокорин #свободукокорину #сашамыстобой #братьякокорины #закокорина #сашамыстобой #к9 #стукалова #регионсервис