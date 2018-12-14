Адвокат выступила за немедленное освобождение Кокорина и Мамаева

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Татьяна Стукалова, адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, считает, что ее подзащитных, а также полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, должны немедленно освободить из-под стражи, сообщает «Советский спорт».

Юрист сослалась на заключения судебно-медицинских экспертов.

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«Сегодня защите Кокориных предъявлены заключения судебно-медицинских экспертов, содержание которых раскрыть я не имею возможности, но не могу не сообщить, что результаты этих заключений указывают на необходимость немедленного освобождения из-под стражи братьев Кокориных и других обвиняемых по этому делу. Выражаем надежду на объективность и добросовестность следователя, который должен проявить инициативу и предоставить суду выводы судебно-медицинских экспертов. Александр Кокорин просил передать всем, кто его поддерживает, слова благодарности», — написала Стукалова в своем инстаграме.

Мамаев и братья Кокорины находятся под стражей с октября 2018 года. Они обвиняются в нанесении побоев и хулиганстве.

Ранее сообщалось, что адвокат Мамаева уверен в надуманности обвинения в хулиганстве.