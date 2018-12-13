Шипулин зол допинговой «охотой на ведьм»

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Российский биатлонист Антон Шипулин высказался об обвинениях австрийской полиции в нарушении антидопинговых правил, передает «Советский спорт».

«Я никогда в жизни не употреблял допинг. Я никогда не нарушал антидопинговых правил. Я всегда добросовестно проходил все допинг тесты и всегда был открыт для всех антидопинговых служб. У меня нет никакого объяснения происходящему», — написал Шипулин в инстаграме.

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«Я крайне зол, что продолжается охота на ведьм, которая подрывает мое доверие, как абсолютно чистого спортсмена, не только к борьбе с допингом, но и к нашему виду спорта в целом. Любые обвинения, даже любые домыслы в свой адрес, иначе как полным бредом я назвать не могу», — отметил биатлонист.

Спортсмен назвал ситуацию вокруг сборной России «безосновательным бредом».

«Я всегда честен перед собой, биатлонной семьей и болельщиками. Мне не в чем упрекнуть себя», — добавил спортсмен.

Также обвинения были предъявлены биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Алексею Волкову и Ирине Старых, бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.

На чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене, который прошел с 8 по 19 февраля, Шипулин и Волков выиграли золото в эстафетной гонке в составе российской команды. В смешанной эстафете сборная России с Логиновым и Шипулиным взяла бронзу.

Ранее в Госдуме назвали обвинения полиции Австрии давлением на российских биатлонистов.