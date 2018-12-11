Сборная России U18 одолела Чехию U19 на Мировом кубке вызова
Юниорская сборная России U18 одолела национальную команду Чехии U19 в матче группового этапа Мирового кубка вызова, сообщает «Советский спорт».
Спортсмены одержали победу над соперниками со счетом 4:2. Шайбы забросили Василий Подколзин, Артемий Князев, Тахир Мингачев и Александр Гордин.
Лучшим игроком встречи в составе сборной России был признан ассистент капитана Илья Николаев, исполнивший одну голевую передачу.
Хоккеистам предстоит встреча с «Канадой Запад» 13 декабря в 5.00 по московскому времени.
Ранее были объявлены три звезды недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Мировой кубок вызова U18. Боннивил (Канада)
Россия U18 — Чехия U19 — 4:2 (1:1; 2:1; 1:0)
1:0 — Подколзин (Николаев) — 02:13
1:1 — Блумель — 05:25
2:1 — Князев (Подколзин, Буренов) — 23:52
3:1 — Мингачев (Бычков, Гуськов) — 26:00
3:2 — Адамек (Сик, Кропачек) — 35:01
4:2 — Гордин (Абрамов) — 40:47