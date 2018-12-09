21-летняя фигуристка считает себя представителем старой школы

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева после завоевания бронзы в финале Гран-при в канадском Ванкувере призналась, что ее не волнует соперничество со вчерашними юниорками, передает «Р-Спорт».

Финальный этап Гран-при 21-летняя Туктамышева завершила позади 16-летних Рики Кихиры из Японии и Алины Загитовой из России.

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«Наверное, меня можно назвать представителем старой школы в том смысле, что, когда я росла и развивалась как спортсменка, во главе угла стояли прыжки и только потом все остальное. Я ведь довольно рано выбилась на взрослый уровень, успешно там выступала, то есть, того, что умею делать на льду, мне всегда хватало. Конечно же, мы пытаемся сейчас наработать более компонентное катание, но мне гораздо сложнее это сделать, нежели более юным девочкам. Мне, наоборот, нравится, что в женском катании сейчас такая высокая конкуренция и я ее выдерживаю. Мне приятно, что в финале Гран-при я самая возрастная спортсменка. Мне это льстит», — заявила спортсменка.

Туктамышева в возрасте 17 лет стала победительницей финала Гран-при-2014.

Ранее сообщалось, что Туктамышева стремилась одержать победу над собой в финале Гран-при.