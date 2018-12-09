Эксперт верит в победу Загитовой над Кихирой

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Российский хореограф, серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух считает, что россиянке Алине Загитовой по силам одержать победу над японкой Рикой Кихирой, сообщает ТАСС.

В финале женских соревнований Гран-При-2018 Кихира одержала победу, а Загитова стала второй.

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«Реванш у Кихиры брать не просто можно, но и нужно, и Алине это абсолютно по силам. У каждой из фигуристок есть свой карт-бланш, свои плюсы, и Кихира в финале их использовала лучше, особенно тройной аксель. Алина каталась абсолютно безошибочно в произвольной программе, думаю, что ей все по силам, и перед чемпионатом мира эта ситуация не выглядит пессимистично, я не стал бы говорить, что мировой лидер поменялся», — пояснил Авербух.

Для Кихиры эта победа стала четвертой на взрослом уровне. Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, победительница прошлогоднего Гран-при.

Ранее сообщалось, что Загитова могла не выступить в произвольной программе финала Гран-при.