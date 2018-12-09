Синицина и Кацалапов стали вторыми в финале Гран-при в танцах на льду

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Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место среди танцевальных пар в финале Гран-при, сообщает ТАСС.

Дуэт показал свой лучший результат в произвольной программе за этот сезон, набрав 124,04 балла. По итогам двух прокатов в активе спортсменов 201,37 балл.

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Таким образом, пара завоевала серебро.

Одержали победу американцы Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью с 205,35 баллами, третьими стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри (198,65).

Соревнование проходило в канадском Ванкувере.

Ранее Алина Загитова прокомментировала проигрыш в финале Гран-при.