Синицина и Кацалапов стали вторыми в финале Гран-при в танцах на льду
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место среди танцевальных пар в финале Гран-при, сообщает ТАСС.
Дуэт показал свой лучший результат в произвольной программе за этот сезон, набрав 124,04 балла. По итогам двух прокатов в активе спортсменов 201,37 балл.
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Таким образом, пара завоевала серебро.
Одержали победу американцы Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью с 205,35 баллами, третьими стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри (198,65).
Соревнование проходило в канадском Ванкувере.
Ранее Алина Загитова прокомментировала проигрыш в финале Гран-при.