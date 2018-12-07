«Урал» продает пакет билетов на матчи РПЛ под названием «Лидеры и «Спартак»

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Екатеринбургский «Урал» объявил о начале продаж абонементов на весеннюю часть чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что один из трех пакетов называется «Лидеры и «Спартак». При его покупке болельщики могут посетить матчи с петербургским «Зенитом» и московскими клубами ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак». Стоимость абонемента составляет от 1800 до 27 тыс. рублей.

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После 16 туров Российской премьер-лиги «Урал» занимает восьмое место в турнирной таблице. В активе команды 22 очка. Заключительную встречу первой части чемпионата екатеринбургский клуб проведет на выезде против московского «Динамо».

Ранее сообщалось, что проданы все билеты на ближайшие матчи сборной России в Москве.