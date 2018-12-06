Экс-форвард «Динамо» назвал арест Кокорина и Мамаева показной казнью

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Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков в интервью «Газете.Ru» прокомментировал решение Тверского районного суда Москвы продлить арест форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева до 8 февраля

Игрок бело-голубых считает, что футболисты не заслужили такого наказания.

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«Сегодняшнее решение является полностью неоправданным. Придерживаюсь такого мнения, что к ним были применены чересчур жесткие санкции. Хотели сделать показную казнь, но, думаю, что это неправильно», — подчеркнул спортсмен.

Он уверен в раскаянии игрока сине-бело-голубых и хавбека «горожан».

«Думаю, за эти два месяца ребята все поняли, осознали свою вину. У меня нет никакого понимания, почему им продлили арест. Понятно, что ребята ошиблись. Но в тюрьме должны сидеть преступники, а не те, кто оступился», — поделился мнением Кирьяков.

В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.

Ранее жена Мамаева Алана заявила, что не подавала на развод с мужем.