Экс-форвард «Динамо» назвал арест Кокорина и Мамаева показной казнью
Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков в интервью «Газете.Ru» прокомментировал решение Тверского районного суда Москвы продлить арест форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева до 8 февраля
Игрок бело-голубых считает, что футболисты не заслужили такого наказания.
«Сегодняшнее решение является полностью неоправданным. Придерживаюсь такого мнения, что к ним были применены чересчур жесткие санкции. Хотели сделать показную казнь, но, думаю, что это неправильно», — подчеркнул спортсмен.
Он уверен в раскаянии игрока сине-бело-голубых и хавбека «горожан».
«Думаю, за эти два месяца ребята все поняли, осознали свою вину. У меня нет никакого понимания, почему им продлили арест. Понятно, что ребята ошиблись. Но в тюрьме должны сидеть преступники, а не те, кто оступился», — поделился мнением Кирьяков.
В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.
Ранее жена Мамаева Алана заявила, что не подавала на развод с мужем.