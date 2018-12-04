Керлингист Крушельницкий дисквалифицирован на четыре года

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Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать российского керлингиста Александра Крушельницкого на четыре года, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировала пресс-служба суда в Лозанне.

Крушельницкий вместе с Анастасией Брызгаловой выиграл бронзу на Олимпиаде в 2018 году, а потом в допинг-пробе спортсмена был обнаружен мельдоний. CAS признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты.

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При этом в начале сентября всемирная федерация керлинга отозвала предложение о мировом соглашении, которое предполагало двухлетнюю дисквалификацию Крушельницкого. Против такого решения выступило Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Ранее стала известна дата прибытия представителей WADA в Москву.