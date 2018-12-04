ИААФ не требует признать доклад Макларена для восстановления ВФЛА

<img src="//img.gazeta.ru/files3/209/10326209/RIAN_01119870.HR.ru-pic905-895x505-25695.jpg">

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) исключила требование признать доклад Макларена для восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает ТАСС.

Российские власти должны были признать выводы расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте, но теперь этот пункт исключен из дорожной карты.

Реклама

Об этом проинформировал глава рабочей группы ИААФ по восстановлению в правах ВФЛА Руне Андерсен.

«Мы изучили данные доклада комиссии Самуэля Шмида, которые были признаны Россией. Мы считаем, что доклад Шмида практически идентичен докладу Макларена. Мы считаем этот пункт выполненным. Мы учли и позицию WADA по этому вопросу, нам было сложно с ней не согласиться», — заявил он.

Ранее сообщалось, что президент ВФЛА не удивлен решению ИААФ.