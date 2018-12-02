Акинфеев поставил уникальный рекорд отечественного футбола

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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев отстоял «на ноль» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу против «Ростова» (0:0), сообщает «Советский спорт».

Эта игра стал 300-й в карьере голкипера красно-синих, в которой он не пропустил.

Поскольку ранее этой планке не удалось достигнуть никому, достижение Акинфеева является уникальным для отечественного футбола.

Ранее сообщалось, что Акинфеев позвонил пострадавшему в римском метро Рима фанату ЦСКА.