Акинфеев поставил уникальный рекорд отечественного футбола
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев отстоял «на ноль» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу против «Ростова» (0:0), сообщает «Советский спорт».
Эта игра стал 300-й в карьере голкипера красно-синих, в которой он не пропустил.
Поскольку ранее этой планке не удалось достигнуть никому, достижение Акинфеева является уникальным для отечественного футбола.
Ранее сообщалось, что Акинфеев позвонил пострадавшему в римском метро Рима фанату ЦСКА.