Кафельников перевел деньги напавшему на Глушакова фанату

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Бывший теннисист и болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников перевел 30 тысяч рублей фанату красно-белых Мирославу Голунову, который выбежал на поле во время матча пятого тура группового этапа Лиги Европы между столичным клубом и австрийским «Рапидом» и спровоцировал потасовку с капитаном москвичей Денисом Глушаковым, сообщает «Советский спорт».

Бывшая первая ракетка мира выложил в твиттере скриншот, подтверждающий отправку десяти тысяч рублей. Также Кафельников призвал своего друга волейболиста клуба «Зенит-Казань» Алексея Спиридонова последовать его примеру.

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Затем экс-теннисист отправил еще 20 тыс. рублей. Кафельников объяснил это тем, что за каждый материал в СМИ об акции фаната он будет перечислять Голунову по десять тысяч рублей.

Встреча между «Спартаком» и «Рапидом», прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что напавший на Глушакова фанат получил пятилетний бан на посещение матчей.