Овечкин прокомментировал возвращение Знарка в сборную России

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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал назначение тренера Олега Знарка на должность главного консультанта штаба сборной России по хоккею.

Спортсмен поддерживает изменения и считает, что новый консультант окажет положительное воздействие на сборную.

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«Возвращение Знарка поможет сборной России. Конечно, он человек опытный, знает свое дело, поэтому дай бог, что бы все складывалось у него хорошо», — цитирует Овечкина «Спорт-Экспресс».

Знарок возглавлял национальную команду с 2014 по 2018 год. За это время сборная России выиграла Чемпионат мира в 2014 году и впервые за 26 лет получила золото на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Ранее сообщалось, что Знарок вернулся в сборную России по хоккею.