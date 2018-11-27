«Ливерпуль» готов купить воспитанника российского тренера за €180 млн

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«Ливерпуль» вновь попытается приобрести атакующего полузащитника «Реала» Марко Асенсио, сообщает «Советский спорт».

По информации Ok Diario, переход Асенсио, контракт которого с мадридцами истекает летом 2023 года, оценивается в €180 млн. Мерсисайдцы могли купить 22-летнего испанца в летнее трансферное окно, но сделка не состоялась из-за продажи Криштиану Роналду из «Реала» в туринский «Ювентус». Напомним, что профессиональную карьеру Асенсио начинал в «Мальорке» под руководством российского специалиста Валерия Карпина.

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В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 13 матчах чемпионата Испании, в которых забил один мяч и отдал четыре голевых передачи.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проявляет интерес к Кристиану Пулишичу.