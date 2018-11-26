Полузащитник «Спартака» Зобнин перенес операцию

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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин перенес операцию на колене в римской клинике, сообщает «Советский спорт».

Об этом проинформировал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

«Зобнину проведена частичная резекция внутреннего мениска левого коленного сустава. Все было сделано оперативно, благодарим итальянских врачей за профессиональную работу. Роман чувствует себя хорошо. Срок реабилитации футболиста составит около месяца», — заявил он.

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Травму хавбек получил по ходу матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов». Он вышел на 72-й минуте и был заменен через 13 минут. Футболист пропустит оставшиеся матчи команды в этом году.

Ранее сообщалось, что игроку «Спартака» предстоит перенести операцию на колене.