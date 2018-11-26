Хавбек «Реала» попал в сферу трансферных интересов четырех клубов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/920/11700920/RTX5EDA3-pic905-895x505-89641.jpg">

Полузащитник «Реала» Иско попал в сферу трансферных интересов четырех европейских клубов, сообщает «Советский спорт».

По информации Calciomercato, хавбек может покинуть команду. Это связано с тем, что в нынешнем сезоне испанский футболист получает мало игровой практики и редко выходит на поле.

Реклама

На игрока претендуют четыре команды. Основным претендентом на футболиста считается туринский «Ювентус». Осуществить трансфер также хотят «Милан», «Наполи» и «Арсенал».

Стоит отметить, что проблема может возникнуть в сумме трансфера. Мадридский клуб хочет выручить за полузащитника не меньше €70 млн, при этом клубы не хотят платить за Иско больше €50 млн.

В сезоне-2018/19 игрок выходил на поел в 13 матчах, забил два мяча и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что в «Роме» считают «Реал» фаворитом во всех турнирах.