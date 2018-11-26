Ари поблагодарил Черчесова за вызов в сборную России

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Нападающий «Краснодара» и сборной России Ари поделился мнением о тренерской работе наставника национальной команды Станислава Черчесова, передает Rusfootball.

Форвард выразил благодарность специалисту за то, что тот вызвал его состав сборной.

«Очень серьезный и сильный, решительный тренер. Я благодарен, как он ко мне отнесся, и что вообще обратил на меня внимание. Конечно, есть куда расти. Первый матч, против сборной Германии, был очень тяжелый. Я постарался сделать все от меня зависящее, чтобы помочь своей команды. К сожалению, не получилось. Продолжу усердно тренироваться в клубе, чтобы получить еще один вызов в сборную», — подчеркнул бразильский футболист.

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Также он прокомментировал натурализацию игроков.

«Когда есть игроки, которые неплохо выступают, и получили паспорт, считаю, что это позитивный момент – возможность играть за сборную страны. Футболисты из Латинской Америки отыграли в России большой период времени и получили паспорт. Именно поэтому они и играют за национальную команду», — заключил Ари.

Напомним, что в первом сезоне Лиги наций российские футболисты не смогли пробиться в Лигу А, заняв в своей группе второе место.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд резко раскритиковал Черчесова после поражения сборной Швеции.