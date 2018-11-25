Воронов рад статусу единственного одиночника из России в финале Гран-при
Российский фигурист Сергей Воронов прокомментировал свое выступление на этапе серии Гран-при во Франции, передает ТАСС.
Спортсмен заявил, что рад быть единственным одиночником, пробившимся в финал.
«Самочувствие у меня нормальное. Как только я вернулся из Японии, начал подготовку к финалу, она идет как обычно. Это будет очередной старт в сезоне, поэтому все рутинно, буднично. Конечно, я рад, что смог отобраться в финал, и рад, что я единственный из наших одиночников смог это сделать», — отметил фигурист.
Он также считает всех россиян достойными заключительного этапа.
«Как мне кажется, у всех была возможность выйти в финал Гран-при, у многих ребят были комфортные этапы — Финляндия, Россия, Франция. Но ребята откатались так, как откатались, заняли определенные места и не отобрались. Это вопрос к их тренерам и им самим. Я свои этапы откатал, где-то были и ошибки, но медали не обсуждаются», — заключил Воронов.
Финал Гран-при пройдет в Ванкувере с 5 по 9 декабря.
Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова высказался относительно проката россиянки Евгении Медведевой на этапе в Гренобле.