Медведева не вышла в финал Гран-при

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Российская фигуристка Евгения Медведева заняла четвертое место на заключительном этапе Гран-при во Франции, сообщает «Советский спорт».

По итогам двух программ россиянка получила 192,81 балла. Первое место заняла японка Рика Кихира (205,92), второй стала ее соотечественница Маи Михара (202,81), третьей — американка Бради Теннелл (197,78).

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Россиянки Станислава Константинова (189,67) и Мария Сотскова (177,59) расположились на пятой и седьмой строчке соответственно.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Медведева не смогла выйти в финал Гран-при по фигурному катанию, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере. В соревнованиях одиночниц Россию представят Елизавета Тухтамышева, Алина Загитова и Софья Самодурова.

Ранее сообщалось, что россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место во Франции и вышли в финал Гран-при.

Фигурное катание. Гран-при. Франция. Женщины

1. Рика Кихира (Япония) — 205,92

2. Маи Михара (Япония) — 202,81

3. Бради Теннелл (США) — 197,78

4. Евгения Медведева (Россия) — 192,81

5. Станислава Константинова (Россия) — 189,67...

7. Мария Сотскова (Россия) — 177,59