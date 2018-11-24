Карлсен и Каруана сыграли вничью в 11-й партии матча за шахматную корону

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Норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана сыграли вничью в 11-й партии матча за шахматную корону, сообщает «Советский спорт».

Шахматисты согласились на ничью на 55-м ходу. Действующий чемпион мира Карлсен играл белыми фигурами.

После 11-ти партий счет равный — 5,5:5,5. Каждая из партий закончилась ничейным результатом.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию 11-й партии.

Следующая партия состоится 26 ноября.

Ранее Каруана назвал свои ошибки в десятой партии матча с Карлсеном.