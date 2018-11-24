ЦСКА обыграл СКА и продлил победную серию в КХЛ

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Московский ЦСКА одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает ТАСС.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Антон Слепышев, Михаил Григоренко и Иван Телегин. У гостей шайбу забросил Николай Прохоркин.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЦСКА одержал третью победу над СКА в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, а также продлил победную серию до 12 матчей.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва, Россия) — СКА (Санкт-Петербург, Россия) — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

0:1 — Прохоркин (Гавриков, Карпов) — 07:10

1:1 — Слепышев (Телегин, Марченко) — 39:15

2:1 — Григоренко — 44:13 (4x5)

3:1 — Телегин — 58:30