Медведева надеется исполнить новый каскад в показательной программе
Российская фигуристка Евгения Медведева заявила о желании исполнить новый каскад двойной аксель — тройной риттбергер в произвольной программе на заключительном этапе Гран-при во Франции.
«Идея была общая. Не сказать, что давно, но около месяца я его прыгаю, поэтому надеюсь его исполнить в произвольной программе», — цитирует Медведеву «Матч ТВ».
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По итогам короткой программы двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане идет на третьем месте.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.
Ранее сообщалось, что Медведева осталась недовольна собой после короткой программы.