Шипулин остался в биатлоне из-за недопуска к ОИ в Пхенчхане

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Олимпийский чемпион по биатлону 2014 года Антон Шипулин рассказал о своих сомнениях по поводу карьеры спортсмена, передает «РИА Новости».

Биатлонист отметил, что долго не мог определиться со своим будущим.

«Меня постоянно спрашивали о планах близкие, друзья, и я совершенно откровенно отвечал: «Ребята, если бы я это знал сам, с удовольствием ответил бы». Очень долго не мог определиться — стоит ли вообще возвращаться, начинать все сначала? Каждый день думал об этом. Дома тема была запретной. Большое спасибо родителям и жене, что они не давили на меня в этом плане, хотя я видел, что мама обижается. Но я не хотел заранее никого обнадеживать», — подчеркнул чемпион Игр.

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Причиной продолжения его карьеры спортсмен назвал «недореализованность».

«Я согласен, конечно, с тем, что жизнь вне спорта совершенно иная, что ко многому приходится привыкать заново, но я готовил себя к уходу заранее, причем много лет. Знал, что в 2018 году поставлю в своей карьере большую и окончательную точку. Но здесь есть одно большое «но». Я не поехал на Олимпиаду в Пхенчхан и не завоевал того, что хотел и планировал. Вот и вышло, что чувство недореализованности перевесило все прочие доводы: я остался в спорте», — заключил Шипулин.

Напомним, что 23 января 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил Шипулина до участия в Олимпийский играх в Пхенчхане, так как, по словам членов организации, он не выполнил критерии МОК.

Ранее шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон признался, что пропустил одну сдача допинг-теста в 2018 году.