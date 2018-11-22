Инфантино согласен на проведение чемпионата мира в нескольких странах

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассматривает возможность проведения нескольких матчей чемпионата мира 2022 года в соседних с Катаром странах, сообщает ТАСС.

Подобный вариант станет возможным в случае увеличения числа участников чемпионата мира с 36 команд до 48.

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«В Катаре восемь стадионов, страна готовится к чемпионату мира в составе 32 команд, — отметил глава ФИФА. — Было бы гораздо сложнее организовать турнир из 48 команд на восьми стадионах в одной стране. Таким образом, нам, вероятно, придется искать возможности проведения ряда матчей за пределами Катара, что, конечно, создает некоторые дополнительные сложности и трудности, которые мы будем решать».

Напомним, что Российский футбольный союз поддержал кандидатуру Инфантино на выборах нового главы Международной федерации футбола (ФИФА).