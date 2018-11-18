Семак прокомментировал состояние здоровья Дзюбы

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состояние здоровья нападающего команды Артема Дзюбы, передает «Спорт-Экспресс».

Наставник ответил на вопрос о том, будет ли форвард принимать участие в матче сборной России против Швеции в Лиге наций.

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«Этим занимается медицинский штаб. В последнее время он восстанавливался, и если он готов, то должен играть. Дзюба – игрок, который нужен сборной. Тем более что матч сейчас приобрел статус важного. Наше дело работать. Хочется верить, что осложнений не будет», — заключил специалист.

Матч Лиги наций Швеция — Россия состоится 20 ноября в Стокгольме.

Ранее сине-бело-голубые одолели немецкий «Шальке 04» в товарищеском матче.