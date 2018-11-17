Тутберидзе призналась, что Загитова хотела уйти из фигурного катания

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказал о проблемах со своей подопечной Алиной Загитовой прошлым летом, передает «Советский спорт».

Наставница олимпийской чемпионки призналась, что ей пришлось уговаривать Загитову продолжать заниматься фигурным катанием.

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«Она у нас убежала в коньках на поле, мы ее выловили, убедили, что все-таки надо продолжать кататься, и в итоге она стала олимпийской чемпионкой.

Мне нравится, когда я говорю девчонкам: «Вот ты поработаешь и получишь это, это и это». А когда они к этому приходят, я спрашиваю: «Обманула?» Они говорят: «Нет», — заявила Тутберидзе в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева не хотела бы кататься у Тутберидзе.