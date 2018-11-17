Бразилия обыграла Уругвай благодаря голу Неймара

Сборная Бразилии обыграла команду Уругвая в товарищеском матче, сообщает «Советский спорт».

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу бразильской сборной. Единственный мяч на свой счет записал нападающий Неймар, который успешно реализовал пенальти.

20 ноября бразильцы сыграют с Камеруном, а уругвайцы в этот же день проведут матч с Францией.

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Ранее Словакия разгромила Украину в матче Лиги наций.

Товарищеский матч

Бразилия — Уругвай — 1:0

Голы: 1:0 — Неймар (пенальти), 76.