Бразилия обыграла Уругвай благодаря голу Неймара
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Сборная Бразилии обыграла команду Уругвая в товарищеском матче, сообщает «Советский спорт».
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу бразильской сборной. Единственный мяч на свой счет записал нападающий Неймар, который успешно реализовал пенальти.
20 ноября бразильцы сыграют с Камеруном, а уругвайцы в этот же день проведут матч с Францией.
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Ранее Словакия разгромила Украину в матче Лиги наций.
Товарищеский матч
Бразилия — Уругвай — 1:0
Голы: 1:0 — Неймар (пенальти), 76.