Экс-тренер сборной России: в 18 лет Ковальчук кидался на судей

Бывший главный тренер сборной России и подполковник КГБ СССР Владимир Плющев поделился историями, связанными с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Ильей Ковальчуком, передает «Спорт-Экспресс».

Экс-наставник национальной команды рассказал о вспыльчивости форварда.

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«18-летний Илья был машиной. С уникальным катанием и физическими данными. Проблема одна — маленький Ковальчук был просто кипяток. Швырял клюшки, перчатки. Приехал на него смотреть в «Спартаке» — в этот день Илья кидался на судей. Отцу его сказал: «Илье будет сложно. Я такие вещи терпеть не стану» – «Делайте, что считаете нужным. Не волнуйтесь. А я вас поддержу во всем…» — рассказал специалист.

Ковальчук подписал контракт с «Кингз» летом 2018 года на общую сумму $18,75 млн. Также он является игроком сборной России.

Ранее голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский получил серьезную травму.