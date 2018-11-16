Бюджет WADA на 2019 год был увеличен до 34 миллионов долларов

Бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) будет увеличен в 2019 году, сообщает «Советский спорт».

По информации на официальном сайте WADA, финансы организации достигнут $34,67 млн.

Такое об увеличении бюджета на 8% по сравнению с 2018 годом было принято на заседании совета учредителей в Баку.

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Средства агентства на 2018 год не превышали $32 млн.

Напомним, что бюджет WADA складывается из взносов Международного олимпийского комитета (МОК) и правительств стран.

Ранее министр спорта России Павел Колобков подтвердил гарантии допуска экспертов WADA в московскую антидопинговую лабораторию.