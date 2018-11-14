Тутберидзе рассказала об отношении фигуристки Загитовой к критике

Тренер российской фигуристки Алины Загитовой Этери Тутберидзе рассказал о том, как спортсменка относится к критике, передает «Советский спорт».

По ее словам, Загитова близко к сердцу воспринимает комментарии, которые видит в социальных сетях.

«Я еще по работе с Липницкой поняла, что спортсменов не убережешь от интернета. Они все читают, а потом расстраиваются. Некоторые даже принимают все очень близко к сердцу. После контрольных прокатов в Москве был такой шквал критики, что Алина даже плакала. У нее есть как фанаты, так и антифанаты.

Реклама

Я знала, что эта критика необоснованная, но Алина очень тяжело все это переживала. Я даже сама хотела ответить всем этим критикам, но в итоге не захотела участвовать в этом теннисном матче, когда ты и оппонент обмениваешься ударами. Алина прекрасно понимает, чего от нее ждут фанаты, чего мы все от нее ждем. Сейчас на нее оказывается большое давление со всех сторон», — приводит слова Тутберидзе журнал International Figure Skating.

Загитова заняла первое место на этапе Гран-при, который проходил в Финляндии.

Ранее Елизавета Туктамышева назвала фигуристок, которые выйдут в финал Гран-при.