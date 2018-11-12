Бразилец Ари дал интервью на русском языке после вызова в сборную России

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал вызов в сборную России, сообщает ТАСС.

«Узнал о вызове в сборную вчера. Я очень счастлив. Это была моя мечта работать в сборной. Уже знаю пять-шесть игроков. Атмосфера очень хорошая, чувствую себя тоже хорошо.

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Станислав Черчесов сказал, что нужно серьезно работать, и для меня самое важное сейчас — работать. Физически все хорошо, я нахожусь в хорошей форме», — сказал Ари на русском языке в разговоре с пресс-службой сборной.

Бразильский форвард выступает в чемпионате России с 2010 года. Ранее он играл за московские клубы «Спартак» и «Локомотив». 26 июля 2018 года Ари получил российское гражданство. Прежде он не вызывался в национальную команду.

В нынешнем сезоне чемпионата России Ари принял участие в восьми матчах. В его активе шесть голов и три результативные передачи.

Сборная России 15 ноября в Лейпциге проведет товарищеский матч с командой Германии, а 20 ноября в Сольне сыграет со Швецией в рамках Лиги наций.

Ранее бывший футболист сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о вызове Ари в национальную команду.