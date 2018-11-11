Экс-форвард «Спартака» назвал происходящее в команде страшным бардаком

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после матча команды с «Уфой» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обратился к руководству красно-белых, передает Rusfootball.

Матч закончился поражением «Спартака» со счетом 0:2. Рейнгольд жестко отозвался о работе нынешнего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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«И я опять обращаюсь к господину Федуну: добились своего? Убили команду? Убили! И сказать нечего. Не знаю, читает ли он мои интервью, но происходящее на футбольном поле — следствие прямой работы господина Федуна.

Это нужно умудриться убить у команды желание играть в футбол. Это произошло в «Спартаке». И люди должны объяснить болельщикам, почему у них такое отношение к великому клубу и традициям.

Страшный бардак, который нельзя простить. Я половину здоровья отдал в этой команде, и мне обидно смотреть на то, как она бездарно проигрывает», — заявил бывший игрок.

Ранее защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал поражение от «Уфы».