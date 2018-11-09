Воронов занимает второе место после короткой программы на Гран-при в Японии

Российский фигурист Сергей Воронов показал второй результат в короткой программе на четвертом этапе Гран-при в Японии, сообщает ТАСС.

Спортсмен получил за выступление 91,37 балла. Первым стал японец Сома Уно (92,49), третьим стал еще один представитель России Дмитрий Алиев (81,16).

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Произвольные программы спортсмены представят 10 ноября.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева рассказала об опустошении после короткой программы.

Фигурное катание. Гран-при. Япония. Мужчины. Короткая программа

1. Сома Уно (Япония) — 92,49;

2. Сергей Воронов (Россия) — 91,37;

3. Дмитрий Алиев (Россия) — 81,16.