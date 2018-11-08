«Челси» гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы

Английский «Челси» обыграл белорусский БАТЭ в матче 4-го тура группового этапа лиги Европы, сообщает «Советский спорт».

Матч, который проходил в Борисове, завершился со счетом 1:0 в пользу английской команды. Единственный мяч в этой встрече забил Оливье Жиру.

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Эта победа гарантировала «Челси» выход в плей-офф Лиги Европы. В четырех матчах команда набрала 12 очков.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал немного о том, как проходят тренировки футболистов в лондонском клубе.

Лига Европы. Групповой этап. 4-й тур

БАТЭ — «Челси» — 0:1

Гол: 0:1 — Жиру, 53.