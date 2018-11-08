«Реал» не звал Венгера на пост главного тренера вместо Лопетеги

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился своими планами на будущее, передает «Советский спорт».

Французский специалист заявил, что мадридский «Реал» не предлагал ему должность наставника даже после увольнения Хулена Лопетеги.

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«Я пока не принял решение по своему будущему. «Реал»? Они не предлагали мне работу, поэтому мне и не пришлось им отказывать. Обычно я ищу решение, когда передо мной стоит проблема. Сейчас у меня нет такой проблемы. В январе я решу, что делать дальше», — рассказал Венгер Daily Mail.

Лопетеги был уволен из-за неудовлетворительных результатов после разгромного поражения от «Барселоны». Сантьяго Солари стал исполняющим обязанности главного тренера.

Ранее Солари прокомментировал временный статус работы в клубе.