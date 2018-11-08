Гол Овечкина помог «Вашингтону» одержать волевую победу над «Питтсбургом»
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«Вашингтон Кэпиталз» одержал волевую победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Александр Овечкин и Ти Джей Оши. У гостей шайбу забросил Сидни Кросби.
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Российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.
«Питтсбург» потерпел пятое поражение подряд в регулярном чемпионате.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, США) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург, США) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
0:1 — Кросби (Джонсон) — 12:16 (5x4);
1:1 — Овечкин (Карлсон, Бекстрем) — 27:09 (5x4);
2:1 — Оши (Карлсон, Кузнецов) — 58:46