Вратарь ЦСКА не стал говорить о победе команды в матче с «Ромой»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, чего ждет от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы», передает «Советский спорт».

Матч 3-го тура, который был сыгран против итальянской команды, закончился поражением армейцев со счетом 0:3.

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«Что будет на поле неизвестно. Но настрой боевой. Не буду говорить, что мы обыграем «Рому», но мы сделаем все возможное. На поле все станет ясно», — приводит слова голкипера пресс-служба московского клуба.

Матч состоится 7 ноября в 20.55 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее защитник ЦСКА рассказал о значимости стадиона «Лужники».