«Лестер» угостит фанатов едой в память о погибшем владельце клуба

Пресс-служба английского «Лестера» сообщила, что болельщики команды, которые посетят гостевой матч 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Кардиффа», получат бесплатный завтрак и специальные футболки в память о погибшем владельце клуба Вишае Шривадданапрабхе, сообщает «Советский спорт».

Матч «Кардифф» — «Лестер» состоится третьего ноября. Начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени.

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Владелец «Лестера» Вишай Шривадданапрабха был на борту вертолета, который разбился в минувшую субботу на территории домашнего стадиона клуба. При Шривадданапрабхе «Лестер» в 2016 году стал чемпионом Англии.

Ранее Лэмпард был шокирован болельщиками «Челси» на матче Кубка лиги.