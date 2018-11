Теннисистка Касаткина назвала 2018 год лучшим за всю карьеру

Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась относительно своих достижений в 2018 году, передает «Советский спорт».

Обладательница ВТБ Кубка Кремля поделилась эмоциями от побед и поражений.

«2018-й — лучший сезон в моей карьере. Я счастлива. Было много взлетов и падений, но в общем и целом это был очень удачный сезон», — рассказала Касаткина пресс-службе турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Elite Trophy.

В нынешнем сезоне спортсменка впервые в карьере вошла в десятку лучших теннисисток мира.

