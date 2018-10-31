Игроки «Тоттенхэма» боятся ухода тренера в «Реал»
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Футболисты лондонского «Тоттенхэма» обеспокоены возможным уходом главного тренера команды Маурисио Почеттино после завершения нынешнего сезона, сообщает «Советский спорт».
По информации The Daily Telegraph, опасения игроков усиливаются из-за откладывания сроков сдачи нового стадиона на неопределенный срок.
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Отмечается, что аргентинский специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера мадридского «Реала» или «Манчестер Юнайтед».
Почеттино возглавляет «Тоттенхэм» с 2014 года. В нынешнем сезоне столичный клуб занимает пятое место (21 очко) после десяти туров чемпионата Англии.
Ранее «Тоттенхэм» официально объявил о продлении контракта с полузащитником Деле Алли.