СМИ: «МЮ» просматривал вратаря «Спартака» Максименко

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к голкиперу московского «Спартака» Александру Максименко, сообщает Sport24.

Как стало известно, скаут «красных дьяволов» присутствовал на стадионе «Казань Арена» во время матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и «Спартаком» (1:1) как раз с целью понаблюдать за игрой молодого вратаря.

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20-летний Максименко выступает за основную команду красно-белых с 2017 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей, в которых пропустил 19 мячей и семь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что вратарь «Спартака» подарил жене резинового мужчину.