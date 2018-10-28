Защитник ЦСКА боится повторить судьбу «Локомотива» в матче РПЛ

Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал предстоящий матч против «Краснодара» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

Футболист отметил, что не хотел бы повторить поражение столичного «Локомотива» в игре с командой Мурада Мусаева (0:1), которая прошла 1 сентября в рамках шестого тура чемпионата России.

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«Краснодар» — команда высокого уровня, не зря она находится сейчас вверху турнирной таблицы, в последние годы всегда борется за призовые места. Важно, чтобы у нас не случилось второго «Локомотива», для этого нужно реализовывать свои моменты и предельно собрано действовать сзади», — поделился мнением Набабкин с пресс-службой клуба.

Встреча армейцев и «горожан» состоится 28 октября в 19.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что, начиная с двенадцатого тура РПЛ, команды во всех матчах будут играть новым желтым мячом.