Общество

Женщина пострадала при обрушении кровли трехэтажного склада в Татарстане

В Зеленодольске обрушилась кровля в корпусе распределительного центра «Магнит»
Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

В городе Зеленодольске в Республике Татарстан произошло обрушение кровли трехэтажного здания склада. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Поступило сообщение об обрушении кровли в трехэтажном здании по адресу <...> улица Машиностроителей, 10», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что на место происшествия направили пожарно-спасательные подразделения. Всего в ликвидации последствий ЧП задействовали 82 специалиста и 27 единиц техники.

Администрация населенного пункта в Telegram-канале сообщила, что кровля обрушилась на площади 100 квадратных метров в одном из корпусов распределительного центра «Магнит». В результате пострадала одна женщина, ее доставили в центральную районную больницу.

«Сейчас идет разбор завалов», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что мэр Зеленодольска и прокурор уже находятся на месте происшествия.

14 февраля в аудитории одного из старых корпусов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в Москве выявили частичное повреждение подвесного потолка. В пресс-службе вуза заявили, что в результате обрушения никто не пострадал. Специалисты осмотрели помещение и приступили к ремонту.

Ранее в Тамбовской области обрушился навес клинической больницы.
 
