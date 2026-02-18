Глава MusicBox Палинова готова возместить расходы на лечение подруги, пострадавшей в устроенном ею ДТП

Гендиректор телеканала MusicBox Наталья Палинова рассказала «Газете.Ru» свою версию событий после ДТП, в котором пострадала ее подруга Наталья Гавриш. Она заверила, что не собирается уходить от ответственности и возместит расходы на лечение и восстановление, однако пока всей суммы у нее нет, а взять кредит нет возможности.

В эфире шоу «Малахов» Гавриш делилась, что после аварии Палинова от нее дистанцировалась. Обладательница титула «Миссис World Russia» жаловалась, что подруга ни разу не навестила ее. Уже после программы глава музыкального телеканала призналась, что не могла находиться рядом с ней из-за работы.

«Не могу сказать, что я дистанцировалась. Я была с ней на связи. На протяжении всего периода писала и поддерживала Наталью, оказывая ей необходимую помощь, в том числе материальную. Действительно, я, как руководитель серьезной организации, сейчас много времени уделяю работе и своей профессиональной деятельности, в том числе много работаю и для того, чтобы продолжать оказывать Наталье посильную материальную помощь», — поделилась Палинова.

Медиаменеджер также пояснила, почему обратилась к адвокатам и попросила подругу отказаться от претензий в день очередной выплаты. По ее словам, до этого с ней связался представитель Гавриш и выдвинул требования, после чего общение стало формальным.

«Я была готова помогать финансово частями, однако предъявленные требования предполагали единовременный платеж значительной суммы, которой, к сожалению, у меня нет в распоряжении. После этого я обратилась к своему адвокату», — рассказала Наталья Палинова.

Несмотря на то, что в студии шоу «Малахов» ожидали примирения подруг, Палинова заверила — пока их отношения далеки от тех, что были раньше. Однако она заявила, что в любом случае возместит расходы на лечение Гавриш.

«На сегодняшний день у меня нет возможности взять кредит, так как уже есть серьезная финансовая нагрузка. Но, в любом случае, я планирую возместить Наталье ее расходы на лечение и восстановление, подтвержденные документально, а также причиненный ей моральный вред. Отношения у нас нейтральные, никакой вражды нет. Говорить о теплых чувствах и прежних взаимоотношениях пока преждевременно», — отметила глава MusicBox.

Авария, в которой пострадала Наталья Гавриш, произошла в сентябре 2025 года. Подруги ехали из Петербурга в сторону Москвы. Гавриш рассказывала, что на середине пути Палинова начала засыпать за рулем, из-за чего потеряла управление, влетела в «КамАЗ», а затем в отбойник.

